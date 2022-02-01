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Cenk Eren: Doğru insanı arıyorum!

Dün akşam İstanbul'daki bir mekanda dinleyicileriyle bir araya gelen şarkıcı Cenk Eren, samimi açıklamalarda bulundu. Hayatında kimse olmadığını belirten Eren, "Doğru insanı bulmak gerekiyor ben de buna dikkat ediyorum" ifadelerini kullandı

01.02.2022 - 11:40 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Cenk Eren, geçtiğimiz akşam Ajda Pekkan ile ile İstanbul'daki bir mekanda sevenleriyle buluştu. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eren, "Süperstarımız Ajda Pekkan ile aynı sahneyi paylaşıyor olmak benim için büyük mutluluk." dedi.

  • "BEĞENMESELER PAYLAŞMAZLARDI"

    Kısa bir süre önce dinleyicileriyle buluşturduğu yeni şarkısı 'Kadife Örtü' hakkında da konuşan sanatçı, "Sözlerini de ben yazdım. Güzel, zarif ve kaliteli bir şarkıya imza atmak benim için büyük mutluluk oldu. Ayrıca Ajda Pekkan, Ebru Gündeş, Selda Bağcan’a beni mutlu eden paylaşımlarından dolayı teşekkür ederim. Özellikle bu üç ismin paylaşması çok önemliydi tabii ki diğer sanatçı arkadaşlarım da çok değerli ama bu üç isim çok anlamlıydı ve çok önemliydi. Benimle olan arkadaşlıklarının hatırına paylaşmadıklarını çok iyi biliyorum, çünkü beğenmeseler gerçekten paylaşmazlardı." ifadelerini kullandı.

  • "HAYATIMDA BİRİ OLURSA KİMSEDEN SAKLAMAM!"

    Eren, "Yıllar sonra ilham perisi beni buldu biraz geç oldu ama geldi kendileri." diye konuştu. Ayrıca hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Cenk Eren, eğer olursa göğsünü gere gere, bağıra bağıra paylaşacağını ve kimseden saklamayacağını söyledi.

    Ünlü şarkıcı, "Kimse yalnız kalmak istemez, doğru insanı bulamadığınız zaman büyük problemler yaşanıyor, doğru insanı bulmak gerekiyor ben de buna dikkat ediyorum." dedi.

  • Öte yandan Cenk Eren, ünlü isimlerin son dönemde sahne kıyafetleriyle konuşulmasıyla ilgili "En iyi giyinen erkek sanatçı benim." dedi.

  • "KİMSEYİ KIYAFETİYLE YARGILAMAM"

    Eren, sahne kostümleriyle dikkat çeken Gülşen'le ilgili de "Ben çok yakıştırdım. Gülşen’in dinleyicisi ve sahne aldığı yerler bunu sorun etmiyorsa, bunda hiçbir problem yok. Ben kimseyi ne yediği, ne içtiği, ne de giydiğiyle yargılamam, ayrıca bu benim son yıllarda gördüğüm en etkileyici sahne kıyafeti ve şovuydu.

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