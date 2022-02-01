"HAYATIMDA BİRİ OLURSA KİMSEDEN SAKLAMAM!"

Eren, "Yıllar sonra ilham perisi beni buldu biraz geç oldu ama geldi kendileri." diye konuştu. Ayrıca hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Cenk Eren, eğer olursa göğsünü gere gere, bağıra bağıra paylaşacağını ve kimseden saklamayacağını söyledi.

Ünlü şarkıcı, "Kimse yalnız kalmak istemez, doğru insanı bulamadığınız zaman büyük problemler yaşanıyor, doğru insanı bulmak gerekiyor ben de buna dikkat ediyorum." dedi.