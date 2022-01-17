Sezon başında Roma'dan Marsilya'ya kiralanan Cengiz Ünder, taraftarların sevgilisi haline geldi.

Geçen hafta Bordeaux deplasmanında 44 yıl sonra kazanan Marsilya'da galibiyet golünü atan Cengiz Ünder için özel pankart hazırlandı.

Marsilya, dün akşam Lille'i konuk etti. Burak Yılmaz ile Zeki Çelik Lille'de, Cengiz Ünder de Marsilya'da ilk 11'de başladı. Karşılaşma öncesi Marsilya tribünlerinde Türk bayraklı dev pankart dikkat çekti. Pankartta 'Ünder' ve 'Tarihi galibiyet için teşekkürler' mesajı yer aldı.

Karşılaşmada Lille 15. dakikada Botman ile öne geçti. 75. dakikada Cengiz Ünder bir kez daha sahneye çıktı. Maç 1-1'lik skorla tamamlandı.