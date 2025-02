Cengiz Erdem: Dijitalleşme, alışkanlıkları değiştirdi

1998'de Cengiz Erdem ile Deniz Erdem tarafından kurulan Avrupa Müzik, kısa sürede bünyesine kattığı sanatçılarla dikkatleri üzerine çekerken, fiziki albüm satış sayılarıyla müzik sektörünün lider şirketi haline geldi.

Müzik sektörünün dijitalleşmeye başlamasıyla bu konuda gerçekleştirdiği yüksek ölçülerde yatırımlarda bulunan Avrupa Müzik'in genel müdürleri Cengiz Erdem ile Deniz Erdem, dijital müzik sektöründe de ilk günden bu yana lider konumda bulunuyor.

Avrupa Müzik’in Dijitalleşme Stratejisi ve Diğer Şirketler Müzik şirketlerinin en büyük değeri içinde bulundurdukları arşiv kataloglarıdır. Genel müdürü de olduğum Avrupa Müzik, 150 bini aşkın aşkın şarkılık kataloğu ile sahip olduğu içerik sayısı bakımından listenin başındadır. Şirketim her hafta en az on yeni albüm çıkartarak bu kataloğunu her geçen gün büyütüyor. DMC, Sony, Universal, Seyhan, Pasaj, Uzelli ve Ada müzik hemen peşinden gelen etkin şirketlerdir ve dijital müziğin merkezindeler. Bununla birlikte binden fazla kayıtlı yapım şirketi de var. Yönettiğimiz şirketlerde şirket 2. Baş kanı Deniz Erdem öngörüleriyle hem şirketimize hem müzik dünyasına çok şey katmıştır. A&R ve pazarlama ekiplerimizle birlikte dijital platformlarla kurduğumuz güçlü bağlar sayesinde, sanatçılarımızın eserlerini doğrudan hedef kitlelere ulaştırıyoruz. Bu süreçte veriye dayalı analizlerin ve yapay zekâ tabanlı öneri sistemlerinin önemini göz ardı etmek mümkün değil. Her bir şarkının, dinleyiciye ulaşmak için bir yolculuğu

var ve bu yolculuk, doğru planlama ile maksimum başarıya dönüşüyor. Müzik sektöründe yukarıda saydığım şirketler başta olmak üzere hemen he men tüm şirketler rekabet içerisinde çalıştıkları gibi, beraber bir bütün olarak

sektörün büyümesi için de cesur adımları her zaman atmışlardır.

Bu şirketlerin tamamı meslek birlikleri MÜYAP çatısı altında birleşmiş ve eser sahibi meslek birlikleri olan MESAM

ve MSG ile ortak menfaatler doğrultusunda beraberce hareket etmektedirler. MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan ve

duayen Bülent Forta, MESAM Başkanı Recep Ergül ve MSG Başkanı Ferhat Göçer tüm mesailerini sektörün yeni

katma değerleri ve lisanslamaları için vermektedirler.