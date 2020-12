TTF Başkanı Cengiz Durmuş, koronavirüs salgını gölgesinde geçen 2020 yılını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi.

"TENİS TUTKUMUZU BU YIL FARKLI YAŞADIK"

Başkan Durmuş, dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Fakat salgınla mücadele içinde geçirdiğimiz, kortlarda bir arada olamadığımız bu yıl, karşımıza çıkan her sorunun üstesinden hep beraber gelebileceğimizi bize bir kez daha gösterdi. Devletimizin ilgili kurumları tarafından alınan tedbirler kapsamında, tenis tutkumuzu bu yıl geçtiğimiz yıllardan daha farklı yaşadık ve federasyon olarak ara verilmiş sezonu avantaja çevirmek istedik. Sporcularımıza, antrenörlerimize, kulüplerimize, hakemlerimize ulaşabilmeli ve tüm dinamiklerimizi canlı tutabilmeliydik. Bu süreçte federasyonumuz birçok seminer gerçekleştirdi. 14 uzman eğitmenimiz psikoloji, beslenme ve antrenman bilimi gibi çeşitli alanlarda dersler verdiler. Bu eğitimlerle turnuva koşturmasında ihmal ettiğimiz teorik bilgileri güncelleme ve kendimizi birçok alanda geliştirme fırsatı bulduk. Çok yoğun ilgi gören seminerimiz 7 bin 700 kişilik rekor katılımla tamamlandı. Aynı zamanda kulüplerimiz ile çevrim içi görüşmeler gerçekleştirdik. Onların pandemi sürecindeki sorunlarını dinledik. Kulüplerimizin korona döneminde kendilerine bir yol planı çizmeleri ve strateji belirlemelerine yardımcı olmak için çeşitli sunumlar yayınladık. Sporcularımız ve antrenörlerimizi çevrim içi görüşmelerle tenis severlerle buluşturduk. Bu dönemi bir anlamda fırsata çevirdik diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL TENİS MERKEZİ'Nİ ÜLKEMİZ TENİSİNE KAZANDIRDIK"

"Geride bıraktığımız sene ne kadar zorlu geçse de tenisin miladı diyebileceğimiz bir gelişmeyi tüm camiamızla birlikte yaşamanın da mutluluğunu paylaştık" diye sözlerini sürdüren Durmuş, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun tenisteki gelişmeleri ve tesisleşme yolundaki ihtiyaçlarımızı bizzat takip ederek bize destek olması ile birlikte TTF İstanbul Tenis Merkezi'ni ülkemiz tenisine kazandırdık. 4 Eylül 2020'de Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımı ile tenise gönül vermiş herkesin evim diyebileceği ve tüm olanaklarından faydalanabileceği tesisimiz TTF İstanbul Tenis Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. Bakanımızın açılış konuşmasında da belirttiği üzere tesisimiz geleceğin şampiyonlarını yetiştireceğimiz bir kamp eğitim merkezine dönüşecek. Bunun için çalışmalarımızı son hızla sürdürüyoruz. İstanbul'un en merkezi yerlerinden Sarıyer'de bulunan, doğa ile iç içe TTF İstanbul Tenis Merkezi'ndeki ilk turnuvamız ise yepyeni bir hikayenin başlangıcı olan TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul oldu. Dünya yıldızlarını ağırladığımız WTA takviminin en önemli turnuvalarından birini yeni tesisimizde başarıyla gerçekleştirdik. Tüm Kovid-19 protokolleri uygulanarak gerçekleştirilen turnuvamız küresel tenise dönüşte bize de unutulmaz anlar yaşattı."

"TENİSİN HER EVDE, HER SOKAKTA YAŞANMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Cengiz Durmuş, tenisi zengin sporu algısından kurtarmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Federasyon olarak tenisi zengin sporu algısından kurtararak her an, her evde, her sokakta yaşanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Nitekim artık 81 ilde turnuva oynanır hale geldi. Normalleşme sürecine geçişten hemen sonra çalışmalarına başladığımız önce illerimizde sonra bölgelerimizde gerçekleştirdiğimiz, aralık ayının ortasında final müsabakalarını düzenlediğimiz üç aşamadan oluşan 18 Yaş Altı Türkiye Takım Şampiyonamıza toplamda 104 erkek, 103 kadın takımı ve 771 sporcu başvuruda bulundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı da içine alan süreçte 19 ilimizde eş zamanlı düzenlenen şampiyonada ilk aşamada 80 erkek, 77 kadın takımı mücadele etti. Pandemi şartlarında dahi ilginin artarak devam ettiğini gösteren bu gelişme, tenisin ülkemizin her yerinde oynanabilir bir spor haline gelmesi anlamında da bizleri oldukça mutlu etti. Öte yandan bu zamana kadar teniste dünyanın en fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülkelerinden biri olan Türkiye, 2021'in Ocak ve Şubat ayları için açıklanan takvimde bu defa dünyada en fazla turnuva düzenleyen birinci ülke olarak yerini aldık" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür eden Başkan Durmuş, "Her projemizi ilgiyle takip ederek verdikleri destekler için, tüm sporcularımıza bugüne kadar başarmaya yönelik gösterdikleri gayretleri için, kulüplerimiz ve antrenörlerimize geçtiğimiz zorlu zamanlarda sporcu yetiştirmeyi sürdürdükleri için, sporcu velilerimize çocuklarımızın bu spora devam etmelerini sağlayan büyük emekleri için ve sponsorlarımıza tenis sporunun gelişimi adına sağladıkları imkanlar için teşekkürlerimi iletiyorum. Bizler tüm paydaşlarımızdan aldığımız güçle geleceğe umutla bakıyoruz. 2021'de sağlıklı günlerde yeniden bir araya gelmeyi tüm kalbimle diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.