Cengiz ile Nurgül'den 'Seninle Başım Dertte'

Başrolünde Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Altan Erkekli, Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Beste Kökdemir ve Doğan Can Sarıkaya gibi oyuncuların yer aldığı, Bedran Güzel yönetmenliğindeki 'Kim Bu Aile?’ filmi vizyondaki yerini aldı.

'Kim Bu Aile?' filminin oyuncula...

Filmde Cengiz Bozkurt ve Nurgül Yeşilçay, sözü ile müziği besteci ve yorumcu Selami Şahin’e ait olan ‘Seninle Başım Dertte’ adlı şarkıyı seslendirdi. İkilinin bu performansı sinemaseverlerden beğeni aldı.