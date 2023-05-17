İHA

Karabük'te, iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Eflani ilçesine bağlı Çalıkahvesi mevkisinde meydana geldi. Yakınlarının cenazesi için Selalmazlar köyüne gittiği öğrenilen Yaşar Umur idaresindeki otomobil ile karşı istikametten gelen hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinde sürücü Yaşar Umur ile otomobilde bulunan Müzeyyen Umur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Ö. ile Huriye Ç. ve Perihan Ö. ise hastaneye kaldırıldı.