Cenaze namazından abdest almak gerekir mi? Abdetsiz cenaze namazı kılınır mı?

Vefat eden kişiye karşı son görev olarak nitelendirilen ve Müslüman alemi için oldukça önemli kabul edilen cenaze namazının tüm gerekliliklerinin yerine getirilmesi gerekir. Abdest almak, bunların başında gelenler arasındadır. Cenaze namazı, normal namazlar gibi kabul edildiğinden ortak kanı, kişilerin bu namaza abdestli gelmesidir. Bu yazıda cenaze namazı için abdest nasıl alınır, gerekli mi, alınmazsa günah olur mu? gibi soruların yanıtını araştırdık…

CENAZE NAMAZI için ABDEST GEREKİR Mİ?

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Cenaze namazı için abdest gerekir mi? Bu konuda Diyanet’in açıklamaları şöyledir;

Cenaze namazı, şartları bakımından diğer namazlar gibidir. Bu namazda, taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret ve niyet gibi şartlara riâyet edilir. Cenaze namazının abdestsiz olarak kılınması caiz değildir. Ancak kişi abdest ile meşgul olduğu takdirde cenaze namazını kaçıracak ise teyemmüm ederek cenaze namazını kılabilir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/86).

CENAZE NAMAZI ABDESTSİZ KILINIR MI?

Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı? Hayır kılınmaz. Eğer kişinin cenaze namazı öncesinde abdest almaya fırsatı varsa suya erişimi varsa vakit kaybetmeden abdest almalıdır. Ancak kişinin acelesi varsa ve cenaze namazını kaçırmak üzereyse teyemmüm uygulayarak hızlıca namaza yetişebilir. Ancak Cenaze namazına abdestsiz şekilde gitmek doğru değildir ve dinen caiz kabul edilmez. Çünkü cenaze namazı da diğerleri gibi kabul edilir ve abdestsiz olmamalıdır.

CENAZE NAMAZI için ABDEST NASIL ALINIR?

Peki cenaze namazı için abdest nasıl alınır? Tıpkı vakit namazlarında olduğu gibi cenaze namazı için de özenle abdest alınmalıdır. Bunun için organların belirli bir sırada yıkanması gerekir. Adım adım abdest alma işlemini aşağıdaki maddelerden inceleyebilirsiniz;

• Abdest uygulamasına başlamadan önce içten bir şekilde niyet edilir. “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" denir.

• Arkasından "Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim" denir.

• Eller bileklere kadar yıkanır. Bu kısımda parmak aralarının da ovuşturulması ve 3 kez yıkanması önemlidir.

• Sağ ele 3 kez su alınır ve ağza verilir. Bunu her yaptığınızda ağzınızı çalkalamayı ve bu suyu dökmeyi unutmamalısınız. • Arkasından avuç kısmına alınan su üç kez burna verilir. Sol el yardımıyla burna su çekilir ve arkasından sümkürme yöntemiyle burun temizliği yapılır. • İki avuca su alınır ve saç bitiminden çenenin altına kadar yüz yıkanır. Bu işlem de 3 kez yapılır. • İlk olarak sağ kol dirseklerle birlikte yıkanır. (3 kez) • Ardından sol kol dirseklerle beraber yıkanır. (3 defa) • Sağ el aracılığıyla başın 1/4 ‘ü mesh edilir. Sağ el ıslatılır ve başın dörtte birinin sıvazlayarak ıslanması sağlanır. • Her iki el de ıslanır ve serçe parmak yardımıyla kulak içleri de mesh edilir. • Kulakların arka kısımları da baş parmağın desteğiyle mesh edilerek temizlenir. • Ardından serçe ve baş parmaklar kullanılmadan orta, işaret ve yüzük parmakların dışıyla temizlik uygulanır. • Ayaklara geçtiğinizde parmaklardan başlamalısınız. Öne sağ, sonra sol ayağın topuk kemiği üçer kez yıkanır.

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