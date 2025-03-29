11 Eylül 2024'te gerçekleştirilen Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda, Paris School of Business Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi Cemre Üker, 2'nci olarak ülkemizi Miss Supranational'da temsil etme hakkı kazanmıştı.

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Cemre Üker

Ancak Cemre Üker, Miss Supranational yarışmasına katılamayacağını bildirdi. Üker, Miss Turkey'e yaptığı açıklamada; "İçinde bulunduğum bazı resmi süreçler nedeniyle ne yazık ki haziran ayında gerçekleşecek yarışmaya katılamayacağım. Önümüzdeki günlerde Fransa'ya giriş yapacağım ve pasaport işlemlerin başlayacak. Bununla birlikte, 20 Mayıs - 11 Haziran tarihinde vatandaşlık bürosuyla oldukça önemli duruşmalarım olacak. Avukatım, bu süreçte Fransa'da bulunmamın dosyamın seyri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu nedenle bu kararı almak durumunda kaldım ve durumu sizlerle vakitlice paylaşmak istedim. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Miss Turkey tarafından yapılan duyuruda ise; Cemre Üker'in Miss Supranational yarışmasına katılamayacağını bildirdiği ve nedenle güzellik tacının geri alındığını açıklandı. Cemre Üker'den alınan tacın Candan Şeviktürk'e verildiği de belirtildi.