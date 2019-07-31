Bir döneme damgasını vuran Hepsi Grubu'nun güzel üyelerinden Cemre Kemer, geçtiğimiz gün kız kardeşi Sehle Kemer ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Kardeşinin üniversite tercihi konusunda ona destek olduğunu söyleyen Cemre Kemer, "Zor bir süreç gerçekten. Bundan sonraki hayatını şekillendireceği tercihleri yapıyoruz. Alışveriş merkezine geldik, almamız gerek birkaç parça bir şey vardı. Hem onları aldık, hem de abla-kardeş yemek yedik. Şimdi de okula tercihlerimizi yapmaya gidiyoruz" açıklamasında bulundu.