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Cemre Kemer'e Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı'dan 'Karla' ziyareti - Magazin haberleri

Cemre Kemer'e Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı'dan 'Karla' ziyareti

12 yıl önce dağılan 'Hepsi'nin üyeleri Yasemin Yürük ile Eren Bakıcı, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Cemre Kemer'i ve kızını ziyaret etti. Önceki gün Karla ve arkadaşlarıyla kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, "Çok fazla duygu dolu... İfadeye dökemiyorum. Maşallah..." dedi

30.09.2021 - 16:04 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Bir dönemin popüler müzik grubu 'Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, 2020'de reklamcı sevgilisi Emir Medina ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Kemer, yaklaşık iki ay önce ise kızı Karla'yı kucağına almıştı.

  • 'HEPSİ'DEN 'KARLA' ZİYARETİ

    12 yıl önce dağılan 'Hepsi'nin üyeleri Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Cemre Kemer'i yalnız bırakmıyor. Yürük ile Bakıcı, önceki gün ünlü şarkıcı ve kızı Karla'yı evinde ziyaret etti.

  • "ÇOK FAZLA DUYGU DOLU..."

    Kemer, kızı ve arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği keyifli anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Karla ile objektif karşısında poz veren Cemre Kemer, bu fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Şarkıcı, gönderisinde, "Çok fazla duygu dolu... İfadeye dökemiyorum. Maşallah..." sözlerine yer verdi.

    Takipçileri Kemer'in gönderisine, "Gülçin de olsaydı keşke..." ve "Sizi görünce gençlik yıllarıma gidiyorum." şeklinde yorumlar yaptı.

  • YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER Mİ?

    Öte yandan Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Yasemin Yürük'ten oluşan 'Hepsi', 2005 yılında 'Bir' adlı albümle müzik piyasasına hızlı bir giriş yapmıştı. 2009'da Gülçin Ergül'ün ayrılmasıyla grup, üç kişi olarak yoluna devam etmişti.

  • Anlaşmazlıklar nedeniyle bir süre sonra dağılan gruptan Gülçin Ergül, Eren Bakıcı ile barışmasının ardından Cemre Kemer'le de arasındaki buzları eritmişti.

    Gülçin Ergül, Hepsi grubunun tekrar bir araya geldikleri yönündeki haberlere geçtiğimiz yıl yanıt vermişti.

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