"ÖZÜR DİLE HEMEN!"

Sen kimsin? Sen ne derece hadsizsin? Benim dinimden sana ne... Sen hayatında benim okuduğum kadar duayı görmüş müsün acaba? Sen ne derece beni zıvanadan çıkardın şu an. Özür dile hemen herkesten ya da mahkeme mahkeme süründüreceğim seni işi gücü bırakıp.