Cemre Çarşısı programı Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin (TOGEM-DER) bu yıl üçüncüsü düzenlenen Cemre Çarşısı, ‘Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik temasıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinliğe Emine Erdoğan ile birlikte Aile ve Sosyal politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Demirören Holding yönetim kurulu başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören, TOGEM-DER Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Halkbank İcra Kurulu Başkanı Osman Arslan, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, iş kadını Feryal Gülman, sanatçı Hülya Koçyiğit ve kızı Gülşah Alkoçlar, oyuncu Wilma Elles, sunucu ve manken Tülin Şahin, sanatçı Alişan, sosyal medya fenomeni Cem Özkök ile milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri sanat, iş dünyası, gastronomi, moda ve spor dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

REKLAM advertisement1

REKLAM

TOGEM-DER tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenen Cemre Çarşısı etkinliğinde bulunmak, yüreklere dokunan bir iyilik hikâyesine tanıklık etmekti.



“Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik” temasıyla hayat bulan bu anlamlı organizasyonda atılan her adım, yapılan her katkı, bir başka… pic.twitter.com/r0Q9DJQ5hj — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 18, 2025

Emine Erdoğan, programla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. TOGEM-DER tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Cemre Çarşısı etkinliğinde bulunmanın, yüreklere dokunan bir iyilik hikayesine tanıklık etmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "'Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik' temasıyla hayat bulan bu anlamlı organizasyonda atılan her adım, yapılan her katkı, bir başka hayatın umudu, bir başka yuvanın neşesi olacak. Ne mutlu ki moda, gastronomi, sanat, spor ve iş dünyasından pek çok kıymetli isim bu dayanışma yolculuğuna katkı sunup gönüllerinden kopan eşyaları bağışlayarak iyiliğe ortak oldular. Her bir parça TOGEM-DER'in sosyal yardım projeleriyle ihtiyaç sahibi nice yüreğe şefkatle dokunacak. Sıfır Atık bilinciyle hareket edilerek hem mutfakta hem de modada sürdürülebilirliğin öneminin çeşitli atölye çalışmalarıyla vurgulanması da ayrıca memnuniyet verici. 70'i aşkın markanın ve sayısız gönül insanının emeğiyle büyüyen bu iyilik hareketinde yüreğini ortaya koyan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.