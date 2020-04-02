Cemil Taşçıoğlu kimdir? sorusu gündem kousu oldu. Türkiye'de Corona virüsüne bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artarken, Türkiye'deki ilk koronavirüs vaksına bakan hekim olan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Tıp dünyasında çok sevilen bir şahsiyet olan Prof. Dr. Taşçıoğlu, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasına bakan sağlık şehidi oldu.

İşte Cemil Taşcıoğlu'nun biyografisi...

CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

Öğrencileriyle hastaları tarafından çok sevilen ve de "hocaların hocası" olarak anılan Prof. Cemil Taşcıoğlu, 1952 yılında Rize'de dünyaya geldi.

Taşcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmesinin ardından mecburi hizmetini Şanlıurfa'da tamamladı.

Daha sonra İÜ İstanbul Tıp Fakültesine dönen Taşcıoğlu, sırasıyla önce İç Hastalıkları Uzmanı, ardından Doçent, sonrasında da Profesör unvanını aldı.

Yakın çalışma arkadaşları tarafından "Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği ulu bir çınar" olarak nitelendirilen Taşcıoğlu, emekliliği dolduğu halde çok sevdiği mesleğini ve hastalarını bırakmamak için görevini sürdürdü.

İstanbul Tıp Fakültesinde hem hasta muayene eden hem de öğrencilere ders vermeyi sürdüren Taşcıoğlu, dahiliye alanına da birçok önemli katkıda bulundu.

Bu alana ilişkin birçok yazılı eseri de bulunan Taşcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.

VEFATINI OĞLU TWITTER'DAN DUYURDU

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatını oğlu Onur Taşçıoğlu, Twitter'dan "Canim babam Prof.Dr.Cemil Tascioglu’nu kaybettik. Hepimizin basi sagolsun." ifadeleriyle duyurdu.