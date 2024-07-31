Ünlü modacı şu ifadeleri kullandı: Bodrum'daki 4 odalı pansiyonumdan size sesleniyorum. Perşembeden beri kanalizasyonlar tıkalı. Onun için de pansiyonu kakalar ve çişler bastı. Zaten 2 müşterim vardı onlar da kaçtı. Sonra Bodrum'da işsizlik diyorlar. Pahalılığı bir kenara bıraktım. Bu çöpe bu pisliğe... Artık evleri, pansiyonları bile kanalizasyonlar basıyorsa kim gelir? Bunun için de MUSKİ (Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi) ve belediyeyi göreve davet ediyorum. Artık Bodrum'un sonunu getiriyorlar farkında değiller. Bir de yalan söylüyorlar 'geldik' diye. Gelmediler ve hâlâ bu haldeyiz. Acil bir halde Bodrum'un temizliği için harekete geçsinler.