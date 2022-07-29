Çember: Karanlığın Gözleri filminin yönetmen koltuğunda Ömer Baykul yaparken senaristliğini İbrahim Altun ve Evren Oğuz yapıyor. Çember serisi 5. bölümüyle bu akşam saat 20: 00'da Kanal D ekranlarında yer alacak. İşte Çember: Karanlığın Gözleri filminin detayları...

ÇEMBER: KARANLIĞIN GÖZLERİ KONUSU NEDİR?

Üniversite araştırma görevlisi olan Prof. Dr. Sinan Demirhan evinde ailesiyle birlikteyken saldırıya uğrar. Olay yerinde kanlar yazılmış şifreli mesajlar bulunur. Karısı ve kızı ölürken saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan profesör yoğun bakımda uyutulur. Bir yandan Tübitak’tan gelen bir kriptoloji uzmanının yardımıyla şifreleri çözmeye çalışırken, diğer yandan profesörün kendi ürettiği enerjiyle giden bir araç prototipi üzerinde çalıştığını öğrenen özel birim polisleri, kendilerini inanılmaz bir komplonun ortasında bulurlar.

ÇEMBER: KARANLIĞIN GÖZLERİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Özgürcan Çevik -(Hakan)

Tuvana Türkay -(Zeynep)

Serdar Orçin

Özgür Dereli

Nehir Çağla Yaşar

Güvenç Selakman

Cenk Tunalı

Taylan Akgül

Savaş Akın

Canberk Demirkılıç

Ozan Ceylan