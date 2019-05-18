Vurgun ve Meryem gibi birçok dizide rol alan oyuncu Cemal Toktaş, imaj değiştirdi. Kilo alan ünlü oyuncu, saç ve sakallarını da uzatarak hayranlarını şaşırttı. Toktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini ikiye böldü.

"KES ARTIK ŞU SAÇLARI!"

Bazı takipçileri ünlü oyuncuya, "Baya zayıflamışsın, on numara olmuş" yorumu yaparken bazıları ise, "Kes artık şu yakışmayan saçları" ifadelerini kullandı.