Cemal Hünal, Eric Roberts ile bir araya geldi - Magazin haberleri

Ünlü oyuncu Cemal Hünal, 1985'te 'Runaway Train' filmiyle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar’a aday gösterilen ABD'li aktör Eric Anthony Roberts ile bir araya geldi.

Cemal Hünal, Roberts ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Eric Roberts… Gerçek bir centilmen… 'Runaway Train', çocukluğumda bana ilham veren filmlerden biriydi. Onunla tanışmak beni çok mutlu etti."

