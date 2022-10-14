Kaza sonrası ilk açıklama

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Üç gün önce kaza yapan oyuncu Cemal Hünal (46), Tarabya'daydı. Otomobiliyle seyir halindeyken motosikletli bir sürücüye çarpan Hünal, basın mensuplarının konuyla alakalı sorularını yanıtladı.

"MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNİN DAHA DİKKATLİ OLMALARI GEREKİYOR" Gazetecilerle sohbet eden Cemal Hünal, "Hızlı geliyordu, hızını alamadı. Ben tahmin etmiştim çarpacağını. Motosiklet sürücülerinin daha dikkatli olmaları gerekiyor bence. Sürücüde bir şey yok. Arkasındaki arkadaşın bacağında 10 tane kırık var. Şahsen çok üzüldüm. Hastaneye görmeye gittim, yarın da evinde ziyaret edeceğim. Ben de eski motorcuyum. Gözüm hep açıktır trafikte" açıklamasını yaptı.

AYAKLARINDA KIRIKLAR VAR Cemal Hünal, üç gün önce öğlen saatlerinde kaza yapmıştı. Hünal'ın çarptığı motosiklet sürücüsü Ömer Yıldız'ın ve motosiklette bulunan diğer kişi Mehmet Yıldız'ın ayaklarında kırıklar oluşmuştu.

"ŞİKAYETÇİYİM!" Cemal Hünal hakkında şikayetçi olan Yıldız, ifadesinde şunları söylemişti: 9.10.2022 günü saat 14.42 sıralarında Akat Mahallesi Tepecik Yolu Sokak üzerinde kendi set ve idaremdeki motosikletimle yolcu konumunda Mehmet Yıldız'la birlikte Fatih Sultan Mehmet Mahallesi istikametine seyir halindeyken Cemal Ünal idaresindeki beyaz renkli araç birdenbire sola doğru Taşlıçay Sokağı'na doğru dönüş aldı. Ben de aracı son anda fark ettim. Fren yaparak durmaya çalışsam dahi duramadım. Araca sol ön farından vurdum, kaza meydana geldi. Araca çarptıktan sonra ben ve arkadaşım motosikletten düştük. Kazaya karıştığımız aracın sürücüsü ve çevrede bulunan vatandaşlar yanımıza geldi. 112 ambulans ve polis ekibine kaza bildirildi. Bir süre sonra olay yerine gelen 112 ambulansla tedbir amaçlı Baltalimanı Kemik Hastanesi'ne götürüldüm. Gerekli tetkikler yapıldı. Herhangi bir yaralanmama ve olumsuz durum olmadığı için adli vaka raporu düzenlenmeden hastaneden ayrıldı. Motosiklette yolcu konumunda bulunan arkadaşım Mehmet Yıldız'ın sol ayağında kırık mevcuttur. İlk aldığımız bilgiler yatışı yapılıp, zamanı geldiğinde ameliyat olacağını öğrendik. Bu kazanın oluşumunda kusurunun olduğunu düşünmüyorum. Cemal isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim, uzlaşmak istiyorum. ÜNLÜ OYUNCU KAZA YAPTI Cemal Hünal, dün öğlen saatlerin...

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