Cemal Can Canseven'ı şoke eden mesaj! Bir influencer izinsiz bakın ne yaptı!

Ününe ün katan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cemal Can'a tanımadığı bir numaradan: "Cemal selam ben Rabia, Almanya'da yaşıyorum. Numaranı influencer bir kızdan para verip aldım. Çok tatlısın gerçekten. Sadece bunu söylemek istedim." mesajı geldi.