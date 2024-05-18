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        Haberler Magazin Cem Yılmaz: Yüzüme küçük dokunuşlar yaptırdım - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz: Yüzüme küçük dokunuşlar yaptırdım

        Komedyen Cem Yılmaz, gençlik yıllarına ait bit fotoğrafını takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 09:45 Güncelleme: 18.05.2024 - 09:45
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        "Yüzüme küçük dokunuşlar yaptırdım..."
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        Hemen hemen her hafta yaptığı bir paylaşımla gündem olan Cem Yılmaz, bu sefer 19 yaşında çektirdiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden sevenleriyle paylaştı.

        51 yaşında olan ünlü komedyen, bahsi geçen gençlik yıllarına ait fotoğrafa uyguladığı netleştirme işlemini, esprili bir dille; "Yüzüme küçük dokunuşlar yaptırdım. Ama 92 de..." notuyla takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #cem yılmaz

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