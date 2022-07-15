"SON STAND-UP'IM ZAMANIN RUHUNU TAŞIYOR"

Netflix'te yayınlanan son stand-up'ı 'Diamond Elite Platinum Plus' hakkında da konuşan Yılmaz, gelen eleştirilere yanıt vermişti.

Ünlü komedyen, "Çok izlenmesinin bir önemi yok ama çok çok izlendi. Bu formatta tek bir kişi çıkıyor, bir şeyler anlatıyor. İnsanların 65-70 dakika alışkan olduğu bir şey. Dijital platformlar bu sürelerdeki işleri satın alıyor. Benim gösterim 140 dakika, onu 90 dakikaya indirmemi rica ettiler. Aslında ben istemedim, çünkü materyal geniş ve öyküseldi. Eskiye nazaran daha yavaş bulanlar oldu. Halbuki şunu unuttular; Pandemi zamanıydı. Hayatımda ilk defa yarı doluluktaki salonda sahneye çıkıyorum. İnsanlar maskeli. Maskeden güleni göremiyorsun. Herkesin ilk defa tecrübe ettiği bir şeydi. Dolayısıyla biraz zamanın ruhunu taşıyor. Seni biraz yavaşlatıyor. Ben yaptığım işten çok eminim. Benim yaptığım işim muadili bir ışık arıyorum. Bir sürü genç insanı takip ediyorum, izliyorum, onlara destek olmaya çalışıyorum. Gayretim var bunlarla ilgili. Veteranlığı yakıştırabilirler bu hoş bir şey. Benim çıraklık dönemim çok kısa oldu. 95 yılında başladım. 'Hiç komik değil' dendi, sonra 'Çok komik' ardından da 'Hiç komik değil' oldu. (Gülüyor) Bu da hayatın bir döngüsü. 20 yaşındaki bir çocuktan daha enerjik, daha fırlama ve daha parlak olmam bekleniyor." ifadelerini kullanmıştı.