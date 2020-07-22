Duruşu ile ağzından çıkan her kelimesi ile sevenlerini kahkahaya boğan komedyen, oyuncu, karikatürist, senarist, yönetmen olan Cem Yılmaz gerek kariyeri gerekse de özel yaşamı ile her zaman merak konusu olmuştur. Peki, Cem Yılmaz kimdir? Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz aslen nereli ve kaç yaşında? Usta komedyen Cem Yılmaz’ın hayatı ile ilgili merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

23 Nisan 1973 (47 yaşında) tarihinde İstanbul Fatih’e bağlı Kocamustafapaşa’da dünyaya gelen Cem yılmaz aslen Sivaslıdır. Anne adı Sabahat, baba adı Arif’tir ayrıca Can isminde bir abisi ve Özge isminde bir de kız kardeşi vardır. Cem Yılmaz, ilköğrenimini Mehmet Akif İlkokulunda tamamladı, ortaokul eğitimini Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulunu ve Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesini okuyarak eğitimini tamamladı. Yükseköğrenimini ise Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi Bölümünde okudu. Cem Yılmaz öğrencilik yıllarında Leman adlı mizah dergisinde karikatür çizmeye başladı. İlk stand-up gösterisini 1995 yılının Ağustos ayında Leman Kültür Merkezinde gerçekleştiren usta komedyen Cem Yılmaz ileride kapalı gişe oyunlara imza atacağını bilmeden sahne aldı. Yine 1995 yılının sonlarına doğru Beşiktaş Kültür Merkezi’nde (BKM) stand-up gösterisi yapan komedyen burada düzenlediği gösterileri ile adını duyurmayı başararak günümüze kadar toplamda beş bine yakın sayıda sahneye çıktı ve birçok gösterimi kapalı gişe sahneledi.

Stand-up olarak tanınmaya başladığı 1990’lı yılların sonundan itibaren stand-uplarının hemen hepsi kapalı gişe oynayarak, kırılması oldukça güç olan bir rekorun da sahibi oldu. Türkiye'nin birçok ilinde sahnelediği kapalı gişe gösterilerini Avrupa'nın önde gelen şehirlerinde ve Amerika Birleşik Devletlerinde yine aynı başarı ile sahnede sergiledi.

Cem Yılmaz’ın sinema sektörüne adım atması senaristliğinde de yer aldığı 1998’de yayınlanan “Her Şey Çok Güzel Olacak” isimli filmiyle oldu. Ardından “G.O.R.A”, 2006 yılında yayınlanan “Hokkabaz”, 2008 yılında “AROG”, 2009 yılında “Yahşi Batı”, gibi Türk seyircisinin beğeni ile izlediği ve yüksek gişeli filmleri çekti. Ardından 2015 Kasım ayında vizyona giren “Ali Baba ve 7 Cüceler filmini yaptı ancak basında yer alan haberlere göre diğer filmlerinde oldukça yüksek gişe hasılatları yapan Cem Yılmaz, bu filmden umduğunu bulamadı. Film sektörüne 4 yıl ara veren Cem Yılmaz 2019 yılında Karakomik Filmler 1 ve 2020 yılında ise Karakomik Filmler 2 filmleri yaparak geri dönüş yaptı.

Cem Yılmaz yaratıcı ekibinin de yer aldığı bu filmlerin yanı sıra farklı filmlerde de oyuncu olarak izleyici karşısına çıkarak başarı üstüne başarı kazandı. Oyunculuğu ile de oynadığı filme başarı katan bu filmler arasında Organize İşler, Av Mevsimi, Şahane Misafir ve Son Umut gibi önemli projeler bulunuyordu ayrıca CM101MMXI FUNDAMENTALS şovunu beyazperdede izleyiciyle buluşturarak bir ilke daha imza atmayı başardı.

Cem Yılmaz 25 yıllık oyunculuk, stand-up, komedyen, yönetmen olarak devam ettiği kariyeri boyunca birçok markanın reklam yüzü oldu, bu markaların arasında Opet, Panasonic, Türk Telekom, Türkiye İş Bankası, Doritos gibi büyük markaların yer aldığı firmalar için başarılı reklam kampanyalarına da imza atmış oldu. Leman Dergisinde çizmiş olduğu karikatürlerinin de yer aldığı bir kitap ve 3 filminin senaryolarının kitaplaştırılmış hali de severlerinin ve okurların yoğun ilgisini çekti.

2001 yılında Cem Yılmaz askerliğini Ankara Mamak Muhabere Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 18 ay olarak tamamlamıştır.

Usta sanatçı Cem Yılmaz, başta 3 kere Sadri Alışık Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülleri ve en iyi yardımcı erkek ödülüne layık görüldü. Ancak ödüllere doymayan Cem Yılmaz 2011 yılında Av Mevsimi ile 4.Yeşilçam Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü ve 2007 yılında Hokkabaz filmindeki rolü ile 34. Brussels Uluslararası Bağımsız Film Festivalinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü gibi ödüllerin yanı sıra çeşitli ödüllere layık görülerek başarısını taçlandırdı.

2012’de 4 aylık hamile olan sevgilisi Ahu Yağtu ile apar topar evlenen sanatçının Kemal adında bir oğlu oldu ancak evliliği çok sürmedi, 31 Aralık 2013 tarihinde Ahu Yağtu’dan boşandı.