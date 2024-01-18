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        Haberler Magazin Cem Yılmaz isyan etti: Beni germeyin - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz isyan etti: Beni germeyin

        Cem Yılmaz, 'CMXXIV' adlı gösterisinin biletlerinin karaborsada fahiş fiyatlara satıldığı eleştirilerine "Beni germeyin. Biletler kaç paraysa o kadar yahu…" sözleriyle sitem etti. Yılmaz, yıllardır karaborsaya karşı uyardığını ancak tepkisinin karşılık bulmadığını da söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:29
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        Cem Yılmaz isyan etti: Beni germeyin
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        Cem Yılmaz, yeni performansıyla 7 Şubat’tan itibaren Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircilerle buluşacak.

        495 ila 4 bin 400 lira arasında satışa sunulan gösterinin şubat ve mart biletleri tükendi.

        Biletlerin kısa bir sürede tükenmesi ve karaborsaya düşmesi eleştirilere neden olurken Cem Yılmaz, 'X' hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.

        Yıllardır karaborsaya karşı uyardığını ancak tepkisinin karşılık bulmadığını kaydeden Cem Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: Ben yine üzerime düşen uyarıyı yapayım da; Sevgili arkadaşlar İstanbul'da bir ortalama gösteri bileti ne kadarsa benim ki de o kadar... 30 yıl oldu… Yıllardır ‘karaborsa oluyor, lütfen almayın, yapmayın, etmeyin. Sahte bilet bile olur aman’ desem de bu çocuksu çığlık bir anlam bulmuyor… Bunu denetlemesi, yasaklaması, yaptırım uygulamasını da eh ben yapacak olmadığıma göre tek çarem kalıyor gösteri yapmamak :)) Ha oldu… Son kez söylüyorum ben dört tane gösteri yapmıyorum 100 tane gösteri olacak bu sezonda. Biri, kurum gibi bilet satan bir site görünümüyle internet üzerinden hiçbir sorumluluk almadan ‘heyyo bilet var 47.800’ deyince biri de almayıversen yahu! Allah aşkına yok biletler 50 bin, yok biletler 20 bin, yok biletler 100 üzerinden beni germeyin. Biletler kaç paraysa o kadar yahu… Ağabey önlerden var mı? Parasıyla ha! Ona hiç girmiyorum bile.

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