Cem Yılmaz'ın uzay gemisi

Cem Yılmaz'ın yeni sinema filmi 'Karakomik Filmler' gösterime 18 Ekim'de girecek. Aynı seansta izlenecek olan 'Kaçamak' ve '2 Arada' adlı iki filmden oluşan 'Karakomik Filmler', geçtiğimiz sezon yapımcılarla sinema salonu işletmecileri arasındaki anlaşmazlıktan dolayı yeni sezona ertelenmişti.

Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve başrolünde yer aldığı 'Karakomik Filmler'in 'Kaçamak' bölümünde en çok uğraş gerektiren sahneler uzay gemisi ve uzaylı oldu.

Uzay gemisi, 4 teknisyen, 6 heykeltıraş, 2 marangoz ve 2 demirciden oluşan 14 kişilik bir ekiple 16 günde yapıldı.

Uzay gemisinin 3D görüntüleri için ise 1000 Volt Post Prodüksiyon şirketinde 20 kişilik bir ekip yaklaşık 6 ay süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Sami Hamidi'nin canlandırdığı uzaylı karakteri için özel bir teknikle yüzünün ve vücudunun kalıbı çıkartıldı.

Uygulaması 8 saat süren makyaj çalışması sonrası Sami Hamidi kamera karşısına geçti.

4 arkadaş ve gittikleri sağlık merkezinin sahibi 'Alpay'ın başlarına gelen beklenmedik olayların eğlenceli bir dille anlatıldığı 'Kaçamak'ta Cem Yılmaz'a başrollerde Özkan Uğur, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya ve Alişan Uğur eşlik etti.