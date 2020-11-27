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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki akşam Levent'teki ofisinden çıkarken objektiflere yansıdı.

Yeni filmi için sık sık ofisinde vakit geçiren Yılmaz, geç saatlere kadar çalıştı. Cem Yılmaz, çıkışta gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

47 yaşındaki Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde de Levent'te görüntülenmişti.

Yılmaz için, "Şımartmayın böyle adamları" diyen Tuğba Ekinci'nin bu sözleri, ünlü komedyene hatırlatılmıştı.

Arabasına binen Cem Yılmaz'ın ilk tepkisi yerinden kalkarak, sinirlenmesi olmuştu. Tek kelime etmeyen Yılmaz, sadece gergin bir şekilde başını sallamış ve bindiği aracı ile yoluna devam etmişti.