Ünlü oyuncu Ozan Güven ve sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'un ilişkisi olaylı bitti.

Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Bulutsuz, "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" dedi.

Bulutsuz'dan sonra Ozan Güven de kendisinin de şiddete uğradığını iddia etti ve darp raporu aldı. Ünlü oyuncu ayrıca, Bulutsuz'dan da şikayetçi oldu.

Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili pek çok ünlü, Deniz Bulutsuz'a destek oldu. Ozan Güven'e ise tepkiler sürüyor.

Yaşananlardan sonra Güven'in yakın dostu olan, Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yılmaz, "Kadına şiddet'i onaylamak, hoş görmek, görmezden gelmek için insanlıktan nasip almamak demektir. Mahkemeye yansımış bu olayda adaletin yerini bulması için gerekenlerin en doğru şekilde yapılmasını ve suçlu/suçsuz durumun tez vakitte ortaya çıkmasını dilerim" dedi.