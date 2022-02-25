Can Şengün’ün 'Can Şengün ile Sıkı Fıkı' adlı programının Zorlu PSM’deki ikinci konuğu Cem Yılmaz oldu. Şengün ve orkestrası eşliğinde Yılmaz’ın sıra dışı enstrümanlar kullanarak multi-enstrümantalist şovlarına Kenan Doğulu, Gaye Su Akyol, Gökhan Türkmen ve Ceylan Ertem eşlik etti. Programda Dilan Balkay da bir performans sergiledi.
Cem Yılmaz, müzikle olan ilk ilişkisini bir anısıyla esprili dille anlattı; “Yurdaer Doğulu’nun müzik okulu vardı Bakırköy’de, belki biliyorsunuzdur… Bir gün okuluna kaydolmak için gittim ancak kontenjanlar dolu olduğu için Önder Bali müzik okuluna yazılmıştım. Piyano öğrenmek istedim fakat bende nasıl bir şey gördülerse “sen orga başla” dediler. “Orga başla sen” dedikleri dönem de 1980’lerin başları, yani bugünkü orglar gibi değil tek tuşu var. Hani akompanya yani ‘sigarası yaldızlı dıt dırı dıt dıt’ şeklinde. Baktılar Önder hoca bize bu şarkıları öğretmeye çalışıyor hemen hocamız değişti. Genç bir kız girdi dersimize ve o da ilk dersimizde ‘koy bakalım parmaklarını klavyenin üzerine bir bakayım’ dedi ve baktı ‘aa sen tırnaklarını mı yiyorsun’ dedi. Ben de bıraktım çalmayı çünkü tırnaklarımı yiyordum. Ben devam etmedim ama benle paralel o dönemler Fazıl Say da bu işe merak salmıştı.”
Cem Yılmaz, Can Şengün'ün bir sorusuna “Vallahi galiba mesleki olarak kendi yazdığım hikâyeler olduğu için iki tanesine kendimi çok yakın hissediyorum. Birisi 'Karakomik Filmler'deki feribot garsonu 'Ayzek' karakteri diyebilirim. Yani benim tabii ön dişlerim yok anlamında değil ama kalpten sevdiğim bir karakterdir. Diğeri de saflık ve bir şeylerle ilgili tutkulu olma haliyle bana benzeyen 'Hokkabaz' filmindeki 'İskender Tünaydın' diyebilirim. Yani benim bugün burada yaptıklarımı saymazsak öylesi sınırsız tutkularım yoktur ama 'İskender Tünaydın' ile feribotta çalışan 'Ayzek' karakterini kendime yakın buluyorum. Çünkü ben 1988-1989 yıllarında garsonluk yaptım, çalıştım, 'Ayzek’in yaptığı işi yaptım kısaca o duyguyu biliyorum” şeklinde cevap verdi.
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