Cem Yılmaz'dan Zafer Algöz'e: İyi ki doğdun kral
Cem Yılmaz, 30 Ağustos'ta 63 yaşına basan yakın arkadaşı Zafer Algöz'ün doğum gününü kutladı; "Zafer ağabeyimin doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun kral"
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Cem Yılmaz, yıllardır birçok projede birlikte çalıştığı meslektaşı Zafer Algöz'ün doğum gününü unutmadı.
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Cem Yılmaz, aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı bugünde Zafer Algöz'ün doğum gününe özel ünlü oyuncunun fotoğrafını yayımlayıp; "Zafer ağabeyimin doğum günü kutlu olsun. Nice güzel günlerde beraberce inşallah. İyi ki doğdun kral" notunu düştü.
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Öte yandan Cem Yılmaz'ın doğum günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlamalarının yapıldığı 23 Nisan'da. İki arkadaş, yıllardır birbirlerinin doğum günlerini atlamıyor.
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