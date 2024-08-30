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        Haberler Magazin Cem Yılmaz'dan Zafer Algöz'e: İyi ki doğdun kral - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz'dan Zafer Algöz'e: İyi ki doğdun kral

        Cem Yılmaz, 30 Ağustos'ta 63 yaşına basan yakın arkadaşı Zafer Algöz'ün doğum gününü kutladı; "Zafer ağabeyimin doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun kral"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 13:03 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:03
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          Cem Yılmaz, yıllardır birçok projede birlikte çalıştığı meslektaşı Zafer Algöz'ün doğum gününü unutmadı.

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          Cem Yılmaz, aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı bugünde Zafer Algöz'ün doğum gününe özel ünlü oyuncunun fotoğrafını yayımlayıp; "Zafer ağabeyimin doğum günü kutlu olsun. Nice güzel günlerde beraberce inşallah. İyi ki doğdun kral" notunu düştü.

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          Öte yandan Cem Yılmaz'ın doğum günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlamalarının yapıldığı 23 Nisan'da. İki arkadaş, yıllardır birbirlerinin doğum günlerini atlamıyor.

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