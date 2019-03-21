Yılmaz ise takipçisine, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvurması gerektiğini söyledi. Hayrettin isimli kullanıcı bakanlıktan destek alamadığı için kendisine yazdığını belirterek "Oradan bir yanıt alamadığımız için cesaret edip size sordum. Canınız sağ olsun" paylaşımında bulundu.