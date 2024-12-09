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        Haberler Magazin Cem Yılmaz'dan Mela Bedel'e: Tebrik ederim gülüm - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz: Tebrik ederim gülüm

        Mert Demir ile Mela Bedel imzalı 'Ateşe Düştüm', 'En İyi Şarkı' seçildi. Şarkının söz yazarlarından Bedel, ödülü Cem Yılmaz'a ithaf etti. Cem Yılmaz da; "Tebrik ederim gülüm" şeklinde yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 10:57 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:44
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        • 1

          Mert Demir ile Mela Bedel imzalı 'Ateşe Düştüm', 'Altın Kelebek' kazandı. Demir, törene katılmazken ödülü Mela Bedel tek başına aldı.

        • 2

          Mert Demir ile Serenay Sarıkaya'nın ayrıldığına yönelik iddialarının ardından, Mela Bedel'in ödül sonrası paylaşımı dikkat çekti.

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          Mela Bedel; ödülü, Instagram'dan paylaşıp, Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz'a "Sana ithaf ediyorum" sözleriyle ithaf etti. Bir de gül emojisi koydu.

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          Paylaşımı sayfasına taşıyan Cem Yılmaz; "Tebrik ederim gülüm" yazıp, kalp emojisiyle Mela Bedel'e teşekkür etti.

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          Bedel'in sabah saatlerinde Cem Yılmaz'ın evinde olan bir tabloyu da paylaşması kafaları karıştırdı.

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          Serenay Sarıkaya, 'Ateşe Düştüm' şarkısının bir bölümünde Mert Demir'e eşlik etmişti.

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