Cem Yılmaz: Tebrik ederim gülüm
Mert Demir ile Mela Bedel imzalı 'Ateşe Düştüm', 'En İyi Şarkı' seçildi. Şarkının söz yazarlarından Bedel, ödülü Cem Yılmaz'a ithaf etti. Cem Yılmaz da; "Tebrik ederim gülüm" şeklinde yanıt verdi
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Mert Demir ile Mela Bedel imzalı 'Ateşe Düştüm', 'Altın Kelebek' kazandı. Demir, törene katılmazken ödülü Mela Bedel tek başına aldı.
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Mert Demir ile Serenay Sarıkaya'nın ayrıldığına yönelik iddialarının ardından, Mela Bedel'in ödül sonrası paylaşımı dikkat çekti.
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Mela Bedel; ödülü, Instagram'dan paylaşıp, Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz'a "Sana ithaf ediyorum" sözleriyle ithaf etti. Bir de gül emojisi koydu.
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Paylaşımı sayfasına taşıyan Cem Yılmaz; "Tebrik ederim gülüm" yazıp, kalp emojisiyle Mela Bedel'e teşekkür etti.
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Bedel'in sabah saatlerinde Cem Yılmaz'ın evinde olan bir tabloyu da paylaşması kafaları karıştırdı.
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Serenay Sarıkaya, 'Ateşe Düştüm' şarkısının bir bölümünde Mert Demir'e eşlik etmişti.
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