Cem Yılmaz'dan Faruk Peker'e destek

Faruk Peker'e, Cem Yılmaz da sosyal medya hesabı üzerinden destek verdi. Yılmaz; "YouTube kanalında ne de güzel anlatıyor. Çok yaşa ağabeyim" dedi. Bunun üzerine Faruk Peker de "Seni seviyorum Cem Yılmaz" yazısıyla yanıt verdi.

Cem Yılmaz'ın kendisine destek vermesiyle açıklama yapan bir dönemin ünlü oyuncusu, "Çok az takipçim varken, Cem Yılmaz'ın beni görmesi çok mutlu etti. Jestini çok anlamlı buluyorum. Yeşilçam ekolüne saygısı var. Sinema tutkunu biri, kendisiyle yan yana çok gelmek isterim" dedi.