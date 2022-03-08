Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan'a olay gönderme!

Cem Yılmaz, Geleceğin Güçlü Kadınları Ödül Töreni'nde sahneye çıktı. Ünlü komedyen, son günlerde Ahmet Hakan ile Hazal Kaya arasındaki polemikle olay bir göndermede bulundu.

Cem Yılmaz'ın, "Sizi bütün cinsiyetsiz duygularımla selamlıyorum. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü; Ödülü veren Hazal Kaya, kazanan Ahmet Hakan." sözleri kahkalara neden oldu.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Hakan (54), "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinde rol alan Hazal Kaya'yı (31) köşesine taşıdı. "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Hakan, Kaya'yı "Çok aşırı bir zorlamayla doğal olmaya çalışıyor. Büyük oynayarak iyi oyuncu olacağını sanıyor. Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor. Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda. Hiç bitmeyen, hiç tükenmeyen bir yapmacılık var oyunculuğunda." sözleriyle eleştirdi.

Özelikle Ahmet Hakan'ın yazısındaki 'nefret' söylemi sosyal medyada tepki topladı. Hazal Kaya da konuyla ilgili suskunluğunu bozdu.

"ELEŞTİRİNİN ADALETİNE DAİR TERAZİSİ KAYMIŞ"

Ünlü oyuncu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Zamanda yolculuk yapıp, 100 yıl öncesine giden bir kadın nasıl doğal olabilir? Böyle bir kurguyu canlandıran bir oyuncu nasıl hayatın olağan akışındaymış gibi gündelik oynayabilir? Bu 100 yıldaki kazanımlarla kimsesiz, tek başına ayakta durmuş bir kadın geçmişte yabancılık çekmeden nasıl var olabilir?

Portakalın yuvarlanışını izlediğimiz bir senaryosu yok 'Pera Palas'ın... Organik değil, fantastik bir kurgusu var. Ben de performansımı bu detayları dikkate alarak inşa ettim. Beğenmemiş olabilirsiniz. Bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız! Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil!

Daha sonra Instagram'dan bir paylaşımda daha bulunan Kaya, "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif." paylaşımında bulundu.

OYUNCULAR SENDİKASI: KINIYORUZ!

Oyuncular Sendikası da Twitter'dan konuya ilişkin bir paylaşımda bulunarak Hazal Kaya'ya destek verdi:

Oyuncuların performansları elbette kamusal alanda eleştiriye açıktır ve bu oyuncuların işlerinin bir parçasıdır. Ancak hiçbir oyuncu, nefret ifadesi ile eleştirilemez. Üyemiz Hazal Kaya'ya yönelik kullanılan ve haddini aşan söylemleri kınıyoruz.





ÜNLÜ İSİMLERDEN HAZAL KAYA'YA DESTEK

Ayrıca Ahmet Hakan'ın yazısına televizyon ve sanat dünyasının ünlüleri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

Ünlü oyuncuya destek veren isimler arasında yer alan Mahsun Kırmızıgül, Kaya'ya "Sen bizi dinle Hazal'ım, muhteşem bir oyuncusun." sözleriyle seslendi.

Songül Öden ise, "Eğer oturma odanda değilsen, geniş kitleleri etkileyecek bir sayfan varsa, bazı sorumlulukların var demektir. Nefret/tiksinme, tiksinti. Eleştiri/hakkında olumlu veya olumsuz düşünceleri ifade etmek ve bunları ifade ederken de o işi yapan kişiyi daha ileri taşımayı amaçlamaktır. Eleştirmek uzmanlık gerektiren bir fikir beyanı olarak kabul edilmektedir" ifadelerini kullanarak dostuna destek oldu.

İbrahim Selim de Ahmet Hakan'a yönelik "Heh sana kaldı çünkü bu işler..." mesajını yayınladı.

Tuba Büyüküstün de 3 maddelik "Neden Ahmet Hakan okumuyorum? yazısıyla tepkisini dile getirdi. Büyüküstün, gönderisinde "Yazılarında kendine yetememişliği çok hissediliyor. 'Eleştiri' adı altına gizlenmiş hadsizliğe harcayacak vaktim yok. Yıllardır üslup konusunda kendini geliştiremediğini düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

Ünlü oyuncu, ayrıca paylaşımına "Hazal Kaya'nın oyunculuğuyla ilgili yazısı karşıma çıktı da... Nefret mi? Yok canım yanlış kelime kullanmıştır. Belki de 'Birdman' filminde dendiği gibi; kendini gerçekleştiremeyen insanlar her şeyde yanlış arayan eleştirmenlerden olurlar..." notunu düştü.