Ünlü oyuncu Cem Özer'in özel hayatı, eserleri merak edilen konular arasında. Peki, Sen Benimsin, O Hayat Benim, Buyur Burdan Kaç gibi birçok yapımda imzası olan Cem Özer kimdir?

CEM ÖZER KİMDİR?

5 Ekim 1959 yılında Göksun, Kahramanmaraş'da doğan Cem Özer'in annesi Arşalus İçtilop Ermeni kökenli olup, babası Çerkes kökenlidir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarım bırakan sanatçı, daha sonra Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Televizyonda Laf Lafı Açıyor adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Özellikle bu program ülkenin alışık olmadığı bir tarzdaydı. Ve özel televizyonların ilk sansasyonel programlarından biri oldu. 1. bölümün ilk konukları ise Hülya Avşar, Müjdat Gezen ve Cenk Koray'dı. Tarkan, Cem Yılmaz gibi isimleri ilk kez kendisi televizyona çıkartmıştır. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak görev aldı. Çeşitli sinema film ve dizilerinde rol aldı.

CEM ÖZER'İN EVLİLİKLERİ

İlk evliliğini ünlü müzisyen Erol Pekcan'nın kızı Sebla Pekcan ile 1984’te yapan Cem Özer'in Cemre (d.1990) adında bir kızı var. 1989 yılında boşandıktan sonra 2. evliliğini ise; 1989’da ünlü oyuncu Selin Dilmen‘le yaptı. Bu evlilik de kısa sürüyor. Çift aynı yıl boşandı.

Üçüncü evliliğini, 17 ağustos 1994’de Modacı Esin Maraşlıoğlu ile yaptı. Çift 2005 de boşandı. Ardından 26 Ekim 2004 de Nurgül Yeşilçay ile hayatını birleştiren Cem Özer 6 yıl sonra 24 aralık 2010 da boşandı. Bu evlilikten Osman Nejat (D.2005) adında bir oğulları var. Cem Özer beşinci evliliğini ise Pınar Dura ile 2017 yılında gerçekleştirdi.

CEM ÖZER'İN ESERLERİ

Yastıkaltı Hikayeleri, Neden Kitap Yayınları,

A! Cem'i Yazılar, Parantez Yayınları, Mart 1997,

Yirmidört Saat (Film senaryosu),1976

CEM ÖZER'İN FİLMOGRAFİSİ

Payitaht Abdülhamid - 2020

Tatlı Şeyler - 2017 - Ercan

O Hayat Benim - 2015-2017 - Kenan

Propaganda 2 - 2016

Piyasadan Büyük Alacağımız Var - 2015 - Gazanfer

Sen Benimsin - 2015 - Kudret

Buyur Burdan Kaç - 2013- İSTANBUL SAHNE TİYATROSU "yönetmen"

Acayip Hikayeler - 2012

Sıcak - 2008

Adem'in Trenleri - 2007

Bir İhtimal Daha Var - 2006

Sen Ne Dilersen - 2005

Masum Değiliz - 2005

3. Tür - 2004

Melekler Adası - 2004

Neredesin Firuze - 2003

Şıh Senem - 2003

90-60-90 - 2001

Ölüm Peşimizde - 2000

Aşkın Dağlarda Gezer - 1999

Asansör - 1999

Karışık Pizza - 1998

Usta Beni Öldürsene - 1996

Berlin in Berlin - 1993

Varyemez - 1991

Anılar - 1989

Zirvenin Bedeli - 1989

Hanım - 1988

Umutların Ötesi - 1988

Vurmayın - 1987

Menekşeler Mavidir - 1987

Güldürme Beni - 1986

Dayak Cennetten Çıkma - 1986

Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981

Yirmidört Saat - 1976

CEM ÖZER'İN MÜZİK ALBÜMÜ

A'cemi Şarkılar 'Beni Seviyorum'(1993)