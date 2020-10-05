Ünlü oyuncu Cem Özer'in özel hayatı, eserleri merak edilen konular arasında. Peki, Sen Benimsin, O Hayat Benim, Buyur Burdan Kaç gibi birçok yapımda imzası olan Cem Özer kimdir?
CEM ÖZER KİMDİR?
5 Ekim 1959 yılında Göksun, Kahramanmaraş'da doğan Cem Özer'in annesi Arşalus İçtilop Ermeni kökenli olup, babası Çerkes kökenlidir.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarım bırakan sanatçı, daha sonra Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Televizyonda Laf Lafı Açıyor adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Özellikle bu program ülkenin alışık olmadığı bir tarzdaydı. Ve özel televizyonların ilk sansasyonel programlarından biri oldu. 1. bölümün ilk konukları ise Hülya Avşar, Müjdat Gezen ve Cenk Koray'dı. Tarkan, Cem Yılmaz gibi isimleri ilk kez kendisi televizyona çıkartmıştır. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak görev aldı. Çeşitli sinema film ve dizilerinde rol aldı.
CEM ÖZER'İN EVLİLİKLERİ
İlk evliliğini ünlü müzisyen Erol Pekcan'nın kızı Sebla Pekcan ile 1984’te yapan Cem Özer'in Cemre (d.1990) adında bir kızı var. 1989 yılında boşandıktan sonra 2. evliliğini ise; 1989’da ünlü oyuncu Selin Dilmen‘le yaptı. Bu evlilik de kısa sürüyor. Çift aynı yıl boşandı.
Üçüncü evliliğini, 17 ağustos 1994’de Modacı Esin Maraşlıoğlu ile yaptı. Çift 2005 de boşandı. Ardından 26 Ekim 2004 de Nurgül Yeşilçay ile hayatını birleştiren Cem Özer 6 yıl sonra 24 aralık 2010 da boşandı. Bu evlilikten Osman Nejat (D.2005) adında bir oğulları var. Cem Özer beşinci evliliğini ise Pınar Dura ile 2017 yılında gerçekleştirdi.
CEM ÖZER'İN ESERLERİ
Yastıkaltı Hikayeleri, Neden Kitap Yayınları,
A! Cem'i Yazılar, Parantez Yayınları, Mart 1997,
Yirmidört Saat (Film senaryosu),1976
CEM ÖZER'İN FİLMOGRAFİSİ
Payitaht Abdülhamid - 2020
Tatlı Şeyler - 2017 - Ercan
O Hayat Benim - 2015-2017 - Kenan
Propaganda 2 - 2016
Piyasadan Büyük Alacağımız Var - 2015 - Gazanfer
Sen Benimsin - 2015 - Kudret
Buyur Burdan Kaç - 2013- İSTANBUL SAHNE TİYATROSU "yönetmen"
Acayip Hikayeler - 2012
Sıcak - 2008
Adem'in Trenleri - 2007
Bir İhtimal Daha Var - 2006
Sen Ne Dilersen - 2005
Masum Değiliz - 2005
3. Tür - 2004
Melekler Adası - 2004
Neredesin Firuze - 2003
Şıh Senem - 2003
90-60-90 - 2001
Ölüm Peşimizde - 2000
Aşkın Dağlarda Gezer - 1999
Asansör - 1999
Karışık Pizza - 1998
Usta Beni Öldürsene - 1996
Berlin in Berlin - 1993
Varyemez - 1991
Anılar - 1989
Zirvenin Bedeli - 1989
Hanım - 1988
Umutların Ötesi - 1988
Vurmayın - 1987
Menekşeler Mavidir - 1987
Güldürme Beni - 1986
Dayak Cennetten Çıkma - 1986
Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981
Yirmidört Saat - 1976
CEM ÖZER'İN MÜZİK ALBÜMÜ
A'cemi Şarkılar 'Beni Seviyorum'(1993)
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