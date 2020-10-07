61 yaşındaki oyuncu Cem Özer, Cem Özer’in Almanya’da yaşayan ve kendisi gibi evli olan bir kadını sosyal medya üzerinden çıplak fotoğraflarını göndererek taciz ettiği öne sürülmüştü. Özer, eşi Pınar Dura ile sosyal medya hesabından video çekerek açıklamada bulundu.
Oyuncu, 'taciz' iddialarını kabul etmeyerek, "Bu bir taciz değil, karşılıklı olan bir şey. 10 yıl öncesinden tanıdığım biri. Eşimle ayrı olduğumuz bir dönemde yaşanmış bir hikayedir. Evet bir hata ettim karım varken böyle bir şey yapmamam gerekirdi" dedi.
"MİNİK BİR BİRLİKTELİĞİ OLMUŞ"
Özer'in eşi Pınar Dura da, "Biz yaklaşık 9 senedir beraberiz, 3 senedir evliyiz. Biz de küslükler, minik ayrılıklar yaşayabiliriz. Cem ‘bekarken’, hayatında ben yokken Almanya’da bu kadınla minik bir birlikteliği olmuş" ifadelerini kullandı.
"HATA ETTİM"
Cem Özer, eşinin bu sözlerinden sonra Dura'dan özür dileyerek şunları söyledi:
Sıkıntı yaşadığımız dönemde bu kadının ısrarlarına dayanamayıp bir hata ettim. Sebebi de ortaya çıktı. Bir menfaat elde etmek üzere yapılan bir şeydi. Canım karımdan özür diliyorum. Ona teşekkür ediyorum, dimdik yanımda durdu.
Öte yandan Pınar Dura, olayların ortaya çıkmasından sonra geçtiğimiz günlerde 61 yaşına basan eşi Cem Özer'in doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:
Güzel ruhlu sevgilim, sen, hayata karşı duruşunla, engin bilgi birikiminle, mütevazi ruhunla, duygusallığınla ve merhametinle bana hep ilham veriyorsun.
Senin oyunculuğunu izlerken bir hayranın, evimizde ise hayat arkadaşın ve karın olmaktan gurur duyuyorum. Yaşama sevincim, doğum günün kutlu olsun... Seni çok ama çok seviyorum... Aşkım.
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