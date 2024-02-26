REKLAM advertisement1

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Şanlıurfa Milletvekili Cem Karakeçili X'ten yaptığı paylaşımla İYİ partiden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, yazdığı iki sayfalık bildirisini şu sözlerle noktaladı, "Her veda zordur çünkü zor zamanlarda, doğru amaçlarla, güzel duygularla, cesur insanlarla iyi günler geçirdim. Her şey için minnettarım tüm İYİ parti ailesine Teşekkür ediyorum." Peki, İYİ Parti'den istifa eden Cem Karakeçili kimdir? İşte, detaylar...

REKLAM

CEM KARAKEÇİLİ KİMDİR? Cem Karakeçili, 1977 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. Tarım sektöründe yatırımı bulunan Karakeçili, evli ve 7 çocuk babasıdır. İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı görevinde çalışan Cem Karakeçili 26 Şubat 2024 tarihi itibariyle istifa etmiştir. Cem Karakeçili İYİ Parti'den istifa etti

ÖNERİLEN VİDEO