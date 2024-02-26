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        Haberler Gündem Cem Karakeçili kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İYİ Parti'den istifa eden Cem Karakeçili hayatı

        İYİ Parti'den istifa eden Cem Karakeçili kimdir?

        İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Şanlıurfa Milletvekili Cem Karakeçili, sosyal medya hesabından iki sayfalık bir bildiri yayınlayarak İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Peki, Cem Karakeçili kimdir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 13:52 Güncelleme: 26.02.2024 - 13:52
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        Cem Karakeçili kimdir?
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        İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Şanlıurfa Milletvekili Cem Karakeçili X'ten yaptığı paylaşımla İYİ partiden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, yazdığı iki sayfalık bildirisini şu sözlerle noktaladı, "Her veda zordur çünkü zor zamanlarda, doğru amaçlarla, güzel duygularla, cesur insanlarla iyi günler geçirdim. Her şey için minnettarım tüm İYİ parti ailesine Teşekkür ediyorum." Peki, İYİ Parti'den istifa eden Cem Karakeçili kimdir? İşte, detaylar...

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        CEM KARAKEÇİLİ KİMDİR?

        Cem Karakeçili, 1977 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. Tarım sektöründe yatırımı bulunan Karakeçili, evli ve 7 çocuk babasıdır. İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı görevinde çalışan Cem Karakeçili 26 Şubat 2024 tarihi itibariyle istifa etmiştir.

        Cem Karakeçili İYİ Parti'den istifa etti
        Cem Karakeçili İYİ Parti'den istifa etti
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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