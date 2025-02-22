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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Cem Karaca ve Barış Manço şarkıları AKM'de

        Cem Karaca ve Barış Manço şarkıları AKM'de

        İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, 1 Mart'ta Türkiye'nin iki büyük müzik insanı Cem Karaca ve Barış Manço şarkılarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 00:05 Güncelleme: 22.02.2025 - 00:05
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        Cem Karaca ve Barış Manço şarkıları AKM'de
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        İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, Türkiye’nin iki büyük müzik insanı Cem Karaca ve Barış Manço’nun şarkılarından oluşan bir konserle İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

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        Bir yanda, güçlü bir rock kültürü yaratılmasının öncülerinden Cem Karaca, bir yanda, 200’den fazla bestesi olan, birçok dilde şarkıları söylenen, Türkiye’nin bir manada sanat elçisi olan Barış Manço. Bu iki çağdaş halk ozanının hafızalara yer etmiş şarkılarından oluşan repertuarda, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri Jülide Karan, Ezgi Eyüboğlu, Mehmet Kılınç sanatseverlere nostalji dolu bir gece yaşatacak. Konserin sanat yönetmenliğini ise Bora Kayalar üstleniyor.

        Barış Manço & Cem Karaca-İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu; 1 Mart 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

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        #cem karaca
        #Barış Manço
        #AKM
        #İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu
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