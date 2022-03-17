Cem Bölükbaşı'nın gözü Formula 1'de

Cem, Formula 2 yarışlarına çok yoğun çalıştıklarını belirterek, antrenmanlar nedeniyle aylardır İstanbul’a gelemediğini daha çok hazırlıklarını yurt dışında yaptığını anlattı.
"Formula 2 yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek ilk otomobil sporcusu olmak, kaç yıllık bir emeğin ürünüdür?" şeklindeki soru üzerine Cem, şöyle konuştu:
"Aslında gayet uzun bir yoldan geçtik, 6 yaşında go-kart, ondan önce motokros ile başladım. Devamında bir yere kadar go-kart ile sonra e-sporda o bahsettiğim 'sanaldan gerçeğe' hikayesiyle devam ettik. O yüzden 5 sene E-Spor Dünya Şampiyonası'nda yarıştım. Orada dünya ikincisi, dünya beşincisi oldum. E-spor'da Formula 1 takımlarını temsil ettim. Devamında 2019'dan beridir de otomobil sporları yapıyorum. Aslında baktığınızda yarış otomobilleriyle 2019'un sonundan beridir yarışıyorum ama ondan önce tabii daha farklı hikayeler de var."
Formula 2'deki ilk yarış heyecanına ilişkin de milli sporcu, "Heyecan tabii ki var, dizginlemeye çalışıyorum. Antrenmanlar çok iyi geçti, takımdan ve mühendislerimizden memnunuz. Çalışmalarımız çok pozitif çok verimli geçti. Bu hafta ilk yarışa çıkıyoruz, elimizden geleni yapacağız." dedi.
Hazır olup olmadığına yönelik de Cem, "Kesinlikle kendimi hazır hissediyorum. İlk yarış olduğu için biraz daha alışmak ve bütün prosedürleri öğrenmek istiyorum. Çünkü sadece yarışmak değil aracın her şeyine, bütün yarış detaylarına ve biraz ortama alışmakla geçecek." diye konuştu.
"ŞU ANDA EN BÜYÜK HEDEFİM FORMULA 2'DEN EN İYİ DERECEYLE AYRILMAK"
Formula 2'de yarışacağının duyurulmasının ardından Türk halkının kendisine olan desteğinin beklediklerinin üzerinde olduğunu aktaran milli sporcu, "Şimdi bayrağımızı kimseyi hayal kırıklığına uğratmadan elimizden geldiğince en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Daha sonuçta ilk adımlar, en büyük hayallerden bir tanesi gerçekleşti ama daha yeni başlıyoruz tabii." ifadelerini kullandı.
Önünde bu alanda yarışmış bir ülke sporcusunun olmadığı, kendisinin ise gelecek milli sporculara rol model olacağının hatırlatılması üzerine de ay-yıldızlı sporcu, "Umarım yollarını açmakta yardımcı olabilirim, çünkü dediğiniz gibi şu an bu ilk olacak ama biraz daha bu kültürü aşılamak için yardımcı olacaktır. Sporu bir şekilde de sporcular ülkeye duyuruyor. Eğer benden sonra gelenlerin de yolunu açabilirsem umarım benim geldiğim seviyeyi de geçerler." şeklinde görüş belirtti.
Gelecekte Formula 1'de yarışma hayaline ilişkin soru üzerine de Cem, "Şu anda en büyük hedefim Formula 2'den en iyi dereceyle ayrılmak. Bu sezonu en yüksek yerde kapatmaya çalışacağız. Derece odağından çok en iyisini yapmaya çalışacağız, çünkü takımıma ve arkamızdakilere güveniyorum. Elimizden geleni yaparsak iyi dereceler geleceğine inanıyorum, devamında da inşallah Formula 1'e kadar çıkacağız." açıklamasında bulundu.
EREN ÜÇLERTOPRAĞI: FORMULA 1'DE DE ONU GÖRECEĞİZ
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı da Cem Bölükbaşı'nın Formula 2'de yarışacak ilk sporcu olmasının ülke adına çok değerli bir girişim olduğunu belirterek, "Ülkemiz ilk defa bu seviyede bir otomobil sporcusunu Formula 1'in alt serisi Formula 2'de yarıştıracak. Dolayısıyla çok değerli buluyoruz. Cem çok zorlu bir sürece başlıyor. 28 yarıştan oluşan uzun bir yarış maratonu olacak." şeklinde konuştu.
Üçlertoprağı, "Biz Cem'e güveniyoruz, inşallah hem ülkemizi hem bayrağımızı, Türk sporcusunu en iyi şekilde temsil edecek. İnşallah yakın vadede Formula 1'de de onu göreceğiz." dedi.
Milli sporcudan Bahreyn'deki yarışlarda ne beklediklerine ilişkin soruya da Üçlertoprağı, "Bütün sporlarda olduğu gibi otomobil sporları da kilometre ve tecrübe işi, dolayısıyla Cem'den ilk yarışlarda olağanüstü bir derece beklemek çok haksızlık olur. Çünkü rakiplerinin çoğu çok önemli kilometre ve tecrübeye sahip, dolayısıyla başlangıçtaki yarışları Cem'in otomobiline ısınması ve bu seriye alışması olarak görüp, ilerleyen zamanla ve elde ettiği tecrübeyle beraber burada derece elde etmesi ve bizleri güzelce temsil etmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.
Üçlertoprağı, Bahreyn'de Cem'i yalnız bırakmayacaklarını, sezonun güzel ve başarılı geçmesini dilediklerini aktardı.
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