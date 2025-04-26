Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana 6.2 büyüklüğündeki İstanbulluları korkuttu. Deprem sonrasında yer bilimciler, olası büyük İstanbul depremi ile ilgili farklı yorumlarla bulundu. Kimi 'tehlike yok' derken, kimi de 'tehlike büyüyor' dedi.

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Şarkıcı Cem Belevi de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Belevi, X hesabından şu açıklamayı yaptı: Korku salmayın! Oynamayın şu halkın psikolojisi ile artık. İnsanlar çalışıyor, çoluğuna çocuğuna bakıyor bu şehirde. Bir profesör çıkmış "tehlike büyüyor" diyor, öteki "risk bitti" diyor, bir diğeri "İstanbul’u terk edin" diyor. Kolay mı kardeşim boş yapmayın! Herkes önlemini alır gerisi Allah, Kerim, bu şehirden kaçarken trafikte de ölebilirsin profesör! Her şey Allah'tandır" dedi.