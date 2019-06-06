Cem Belevi: Güzel bir doğum günü hediyesi oldu benim için - Magazin haberleri

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; bayramın ilk günü, aynı zamanda doğum günü olan Cem Belevi, ilk pastasını kuliste ekibinin sürpriziyle keserken, ikinci pastayı da sahnede müzikseverlerle birlikte üfledi. İlk şarkısının ardından dinleyicilerine seslenerek, "Herkesin bayramını kutluyorum. Bayramlar ailelerle güzel, sizler de benim ailemsiniz. Bugün benim doğum günüm. Güzel bir doğum günü hediyesi oldu benim için" dedi.

Bayram süresince 4 farklı ülkede sevenleriyle buluşacak olan sevilen sanatçı, konserini bitirdikten hemen sonra Gürcistan’a, İsviçre’ye ve son olarak Kazakistan’daki müzikseverler için sahnedeki yerini alacak.