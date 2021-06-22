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Şarkıcı Cem Adrian, hafta sonu Muğla'nın Dalaman ilçesinde oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan ile bir araya geldi. Koyu bir sohbete dalan ikili, bu anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.

"YILLARDIR BEKLEDİĞİM BİR ANIN FOTOĞRAFIDIR"

Adrian, Yılmaz Erdoğan ile birlikte çekilen fotoğrafını 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Şarkıcı, gönderisine, "Bu topraklardaki en değerli sanat insanlarından biri ile bir hatıra... Yıllardır beklediğim bir anın fotoğrafıdır. Tarifi zor Yılmaz abimiz..." notunu düştü. Adrian ile Erdoğan'ın keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.