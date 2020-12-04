Cem Adrian'dan 'Solmayan Şarkılar'

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Şarkıcı Cem Adrian, sadece çok renkli sesi değil, çok renkli müziği ile yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak müziğin çok farklı dallarında çok farklı eserlere imza atıyor.

Müzik kariyerinde 15 yılı geride bırakan Cem Adrian "Solmayan Şarkılar" albümüyle müziğin farklı dallarına gösterdiği değeri de gözler önüne seriyor. Türk Sanat Müziği'nin 10 kült eserinin, Cem Adrian düzenlemesi ve yorumuyla yer aldığı albümün çıkış şarkısı; sözleri Orhan Seyfi Orhon, bestesi ise Yusuf Nalkesen'e ait olan "Veda Busesi". "Solmayan Şarkılar"ın ilk video klibi de "Veda Busesi"ne Mustafa Özen yönetmenliğinde çekildi.

''Elbet Bir Gün Buluşacağız'', "Duydum Ki Unutmuşsun", ''Nasıl Geçti Habersiz'', ''İntizar'', ''Kalbimi Kıra Kıra'', ''Kulakların Çınlasın'', ''Senede Bir Gün'', ''Kader Diyemezsin'' ve ''Kıskanırım Seni Ben'' eserleri de Cem Adrian'ın eşsiz yorumu ve incelikli düzenlemeleriyle bu arşivlik albümde yer aldı.

"Solmayan Şarkılar" albümü tüm dijital platformlarda yerini aldı.