Celtic, Livakovic ile ilgileniyor
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisine Celtic'in talip olduğu ileri sürüldü. İskoç ekibinin Dominik Livakovic için 9 Milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen ve ülkesi Hırvatistan ile Euro 2024'te boy gösteren Dominik Livakovic hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Daily Record'da yer alan habere göre İskoçya Premier Ligi ekiplerinden Celtic, Hırvat file bekçisini kadrosuna katmak istiyor.
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Celtic'in Joe Hart'ın emekliliği sonrasında kaleci mevkisini doldurmak için kollarını sıvadığı belirtilen haberde, Fenerbahçe'nin yeni bir kaleci bulmadan Livakovic'in ayrılığına izin vermeyeceğinin de altı çizildi.
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Geride bıraktığımız sezonun başında Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Livakovic, sarı lacivertli forma ile çıktığı 40 maçın 17'sinde kalesini gole kapadı.
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Öte yandan Celtic'in 7.6 milyon sterlin (9 milyon euro) teklif ettiği belirtildi.
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