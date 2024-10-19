REAL MADRİD’DE HEDEF 3 PUAN

Barcelona’nın puan sıralamasında 3 puan gerisinde bulunan Real Madrid, Celta Vigo mücadelesinde hata yapmak istemiyor.

Eflatun-beyazlılarda kritik mcüadele öncesinde takımın en golcü oyuncusu Mbappe oldu. Fransız yıldız bu sezon ligde 8 maça çıkarken 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Real Madrid sezon genelinde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. İspanyol devi oynadığı maçlarda rakip fileleri 19 kez sarsarken kalesinde ise 6 gol gördü.