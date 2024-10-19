Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga 10. hafta
Real Madrid, İspanya La Liga 10. Hafta maçında Celta Vigo deplasmanında sahaya çıkıyor. Ligde 21 puanla Barcelona'nın arkasında 2. sırada yer alan eflatun beyazlılar, kupa hedefiyle yoluna tam gaz devam ediyor. Celta Vigo-Real Madrid maçı canlı izle kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Öte yandan Carlo Ancelotti'nin, milli yıldız Arda Güler'e ilk 11'de şans verip vermeyeceği merak ediliyor. Peki, Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi?
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Real Madrid ve Celta Vigo İspanya La Liga'nın 10. haftasında kozlarını paylaşıyor. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de görev verip vermeyeceği merak ediliyor. Kupa yolunda çıktığı 9 karşılaşmanın 6’sını kazanan Ancelotti'nin öğrencileri, 3 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. 21 puan toplayan eflatun-beyazlılar, ezeli rakibi Barcelona’nın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Peki, Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı? İşte Celta Vigo - Real Madrid maçı canlı yayın izle kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...
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CELTA VİGO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İspanya La Liga 10. hafta mücadelesinde Celta Vigo ve Real Madrid karşı karşıya gelecek.
Celta Vigo - Real Madrid maçı, 19 Ekim Cumartesi günü saat 22:00’de başlayacak.
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CELTA VİGO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Balaidos Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Hernandez yönetecek.
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CELTA VİGO - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE KANALI
Karşılaşmayı aşağıdaki link aracılığıyla takip edebilirsiniz.
https://www.ssportplus.com/
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ARDA GÜLER CELTA VİGO MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Real Madrid, 9. hafta maçında sahasında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Arda Güler maça yedekler arasında başladı. Milli futbolcu, karşılaşmanın 79. dakikasında Vinicius Jr.'ın yerine oyuna girdi.
Carlo Ancelotti'nin şans vermesi durumunda Arda Güler'in, Celta Vigo karşısında forma giymesi bekleniyor.
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REAL MADRİD MUHTEMEL 11'İ
Carlo Ancelotti'nin maça şu 11'le çıkması bekleniyor:
Courtois, Lucas Vazquez, Eder Militao, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Rodrygo, Kylian Mbappe, Vinicius
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REAL MADRİD’DE HEDEF 3 PUAN
Barcelona’nın puan sıralamasında 3 puan gerisinde bulunan Real Madrid, Celta Vigo mücadelesinde hata yapmak istemiyor.
Eflatun-beyazlılarda kritik mcüadele öncesinde takımın en golcü oyuncusu Mbappe oldu. Fransız yıldız bu sezon ligde 8 maça çıkarken 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Real Madrid sezon genelinde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. İspanyol devi oynadığı maçlarda rakip fileleri 19 kez sarsarken kalesinde ise 6 gol gördü.