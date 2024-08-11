Celine Dion, şarkısını izinsiz kullanan Donald Trump ile dalga geçti

Celine Dion'un ekibi tarafından sanatçının Instagram sayfasından şu açıklama yapıldı: Bugün, Celine Dion'un yönetim ekibi ve plak şirketi Sony Music, videonun, kaydın, müzik performansının ve Celine'in görünümünün izinsiz kullanıldığının farkına vardı. Dion, Montana'daki Donald Trump / JD Vance kampanya mitinginde 'My Heart Will Go On' şarkısını söylüyor. Bu kullanıma hiçbir şekilde izin verilmemiştir ve Celine Dion bunu veya benzer bir kullanımı onaylamıyor. Peki gerçekten bu şarkı mı?