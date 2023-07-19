Celil Yüksel: Rekabet başarının en büyük anahtarı

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Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Samsunspor, Gerede ilçesi Esentepe mevkiinde bulunan bir otelin sahasında antrenman yaptı. Kırmızı-beyazlılar ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı kondisyon ve taktik çalışmalarıyla tamamladı. Antrenmanın ardından 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Celil Yüksel, kamp sürecini değerlendirdi.

"BURAYI HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Süper Lig’de kalıcı olmak istediklerini belirten Celil Yüksel, "Kamplarımız çok verimli geçiyor. Geçen seneyi şampiyonlukta tamamladığımız için çok mutluyuz. Oyuncu grubunda, hocalarımızla ekipte, bütün Samsunspor camiasında müthiş bir mutluluk var. Bunun bilincindeyiz. Burada kalıcı olmak istiyoruz. Çünkü çok büyük bir camiayız. Burayı hak ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah güzel hazırlanıp sezona iyi başlayacağız” dedi.

"BU SAVAŞI HERKES VERECEK"

Oyuncu kadrosunun geniş olmasının iyi bir durum olduğunu ifade eden Yüksel, “Rekabet bir yandan güzel bir şey. Çünkü herkes tam performansını vermek zorunda. Bence rekabeti sevdiğimiz için bunun kötü bir olacağını zannetmiyorum. Takım arkadaşlarım da zaten herkes çok iyi insan öncelikle. O yüzden bu savaşı herkes verecek” diye konuştu.

"REKABET BİZE BAŞARIYI GETİRECEK"

Rekabetin başarıyı getireceğini dile getiren Yüksel, “Bence rekabet başarının en büyük anahtarı. Çünkü dediğim gibi tam performansını veriyorsun. Hiçbir zaman yarım oynayamıyorsun. Her zaman full olmak zorundasın. Bence bu bize başarıyı getirecek. Dediğim gibi çok iyi hazırlanıyoruz zaten taktiksel olarak çok iyi seviyeye geldik. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. O taktikte sadık kaldığımız sürece bence çok daha büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.