"An itibarıyla Covid pozitifim!"

HABERTURK.COM

'Poyraz Karayel', 'Bir Aile Hikayesi', 'Karakomik Filmler' ve 'Ben Bir Denizim' gibi birçok projede rol alan oyuncu Celil Nalçakan (43), koronavirüse yakalandı. Nalçakan, testinin pozitif çıktığını Twitter hesabından yayınladığı gönderi ile duyurdu.

"Aşı ol." çağrısında bulunan ünlü oyuncu, son sağlık durumu hakkında da açıklama yaptı. Celil Nalçakan, "An itibarı ile PCR testim Covid pozitif çıktı. Aşılarım sayesinde gayet hafif geçiriyorum süreci. 10 gün boyunca ev karantinam sürecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

Takipçilerinden Nalçakan'a çok sayıda, "Geçmiş olsun." mesajları yağdı.

YARDIMCI ARIYORDU

Öte yandan ünlü isim, geçtiğimiz ay aradığı yardımcıyı bulabilmek için harekete geçmişti. Fanatik Beşiktaşlı olduğu bilinen Nalçakan, iş ilanını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

HAFTADA 6 GÜN, GÜNDE 12 SAAT!

Kriterlerini de sıralayan Celil Nalçakan, konuyla ilgili, "Haftada 6 gün, günde 12 saat çalışacak, sigara ve içki içmeyen, Beşiktaş'ta oturan, Beşiktaşlı ve ehliyetli 35 yaş üstü yardımcı arıyorum. Aylık ücret 5500 TL'dir." açıklamasını yapmıştı.

"AŞK DEĞİL, ARKADAŞ!"

Ayrıca daha önce Nalçakan'ın, Serdar Ortaç ile ilişkisini noktalayan Seçil Gür'le yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü.

Celil Nalçakan, iddialara sosyal medya hesabından şu yanıtı vermişti:

Birkaç gündür magazin sitelerinde çıkan haberler var. Bunlarla ilgili bir, iki kelam etmek isterim... İnsanlar, bir kadın ve bir erkek arkadaş olabiliyor. Genelde de oluyor zaten. Dünyanın her yerinde oluyor, vallahi... Oluyor yani. Ayrıca da sevdalanmak dünyanın en güzel şeyi. İnsan sevdalansa niye saklasın böyle bir şeyi diye düşünüyorum. Seçil'i hakikaten çok çok severim, çok kıymetli arkadaşımdır. Ayrıca sesine de hayranım kendisinin. Bunun dışında bir durum da yok.