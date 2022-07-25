Çelik Yumruklar filminin konusu ne, oyuncuları kim? Real Steel ne zaman çekildi ve vizyona girdi?

Çelik Yumruklar filmi vizyona girdiği 2011 yılında izleyicinin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Filmin senaryosunu Jeremy Leven , John Gatins , Dan Gilroy gibi isimler kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Shawn Levy oturmaktadır. Peki Çelik Yumruklar filminin konusu ne, oyuncuları kim? Real Steel ne zaman çekildi? İşte film hakkında merak edilen soruların yanıtı...

ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Richard Mathenson'un 1956 yılında kaleme aldığı kısa hikâyesi Steel yakın gelecekte insanlar yerine androidlerin dövüştüğü bir zamanı anlatıyordu. Hatta Mathenson bunun için 1974 yılını öngörmüştü.

1963 yılında dönemin en tutulan serisi The Twiligt Zone'nda (Alacakaranlık Kuşağı) aynı isimle kısa bir bölüm televizyona uyarlandı. Lee Marvin'in başrolünde yer aldığı bölümde, eskiden oldukça iyi bir boksör olan Steel Kelly'in para kazanmak için robot boksör Battling Maxo'yu kullanmasını, ancak parçaları eskidiği için onun yerine kendisinin geçmesini anlatıyordu.

ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hugh Jackman: Charlie Kenton

Dakota Goyo: Max Kenton

Kevin Durand: Ricky

Evangeline Lilly: Bailey Tallet

Hope Davis: Debra

Anthony Mackie: Finn

Olga Fonda: Farra Lemcova

James Rebhorn: Uncle Marvin

Karl Yune: Mashido

James Rebhorn: Marvin