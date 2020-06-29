Çelik mutfak araç ve gereç temizliği

Çelik mutfak araç ve gereçleri mutfakta en çok kullanılan malzemelerdir. Özellikle çaydanlık ve tencere günlük hayatta çok kullanılmaktadır. Hal böyle olunca çok kullanılmaktan çelik eşyalarda lekeler oluşabilir. Çelik araç gerecin temizliği bir hayli zordur. Bu lekeleri çıkarmak aslında çok basittir. Öncelikle lekeleri gidermek için sirkeden faydalanabilirsiniz. Sirke ile lekelerin bulunduğu bölge iyice ovulur. Lekelerin azalarak çıktığını göreceksiniz. Aynı zamanda oluşan lekelere cam temizleyici sıkılır ve bir süre bekletilir. En son bu eşyalar durulanır ve kurulanır. Bu yöntemde lekeler için etkili bir çözüm olacaktır. Bu konu hakkında daha fazla detaya sahip olmak istiyorsanız haberin tamamını mutlaka okumalısınız.

Çelik mutfak araç gereçten leke nasıl çıkar?

Çelik mutfak araç gereç temizliği çok önemlidir. Bazı zamanlarda çelik araç gereçte lekelenmeler meydana gelebilir. Peki, bu leke nasıl çıkar? Şimdi sizlere bu konudan bahsedeceğiz. İşte bu lekeleri çıkarmak için inanılmaz yöntemler aşağıdaki gibidir

Çelik mutfak araç gerecinde bulunan lekeleri çıkarmak için cam temizleyiciden yararlanabilirsiniz. Cam temizleyiciyi lekelerin bulunduğu bölgeye dökün ve beş dakika bekletin daha sonra yıkayın ve en sonra kurulayın. Lekenin çıktığını göreceksiniz. Leke tamamen çıkmadı ise bu işlemi birkaç kez daha tekrarlayabilirsiniz.

Çelik eşyalarda bulunan lekeleri sirke ile silebilirsiniz. Sirkenin içerisinde doğal asit bulunur. Lekelerin kısa süre içerisinde çıkmasını sağlar.

Beyaz sabun ile ovmak çelik eşyalarda bulunan lekelerin çıkmasını sağlayacaktır. Bunun için bir iki defa leke olan yerleri beyaz sabun ile iyice ovmalısınız.

Leke olan bölgeye cif dökün ve poşet ile ovun. Bu yöntem lekelerin çıkmasını sağlayacak ve aynı zamanda çelik eşyalarınızın parlamasına yardımcı olacaktır.