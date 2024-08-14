Çekmeköy'de hafriyat kamyonunda yangın
Çekmeköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 14.08.2024 - 00:18 Güncelleme: 14.08.2024 - 00:18
Alemdağ-Şile Yolu'nda Ümraniye istikametine ilerleyen Serhat Ö. idaresindeki hafriyat kamyonunun kupasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye görevlilerince söndürülürken, kamyonda hasar oluştu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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