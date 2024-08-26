Çekimlerine başlandı

Yapımcılığını Satre Film Yapım- Hande Ertaş, Emrah Ertaş’ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Tümer Sirkecioğlu’nun oturduğu, proje tasarım ve senaryosunu ise Emrah Ertaş’ın kaleme aldığı ‘Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı’ filmi, uzun bir ön hazırlık sürecinden sonra İstanbul’da sete çıktı.

İstanbul’un farklı semtlerinde başlayan çekimler için, ön hazırlık sürecinde titiz bir çalışma sergileyen ekip, kostümden mekâna, sanattan tekniğe kadar birçok detay üzerinde çalıştı.

Başrollerinde Mert Turak ve Ada Erma’nın yer aldığı filmde; Engin Altan Düzyatan, Fahriye Evcen, Pelin Karahan, Keremcem, Can Kızıltuğ, İnci Türkay, Jess Molho ve Haldun Dormen ve Meral Çetinkaya ve Altan Erkekli gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor. Filmin dev kadrosuna sesiyle dahil olan Okan Bayülgen ise kötücül sese hayat verecek. Somer Sivrioğlu ise filmde konuk oyuncu olarak yer alacak.